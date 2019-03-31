youtube مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وهويسكا الان live

إقامة أول معرض للفن القبطي بالشرقية (صور)

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الأحد، إقامة أول معرض للفن القبطي، بحضور الفنان العالمي عادل نصيف، فنان الأيقونات القبطية، والذى أقامه مجلس مدينة الزقازيق، بالتنسيق مع مؤسسة الفن والحياة بمقر مركز النيل ...