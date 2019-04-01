اليوم.. "الحاج على" يشهد افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

يشهد الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم الإثنين، افتتاح فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح في دورته الرابعة.



ويفتتح العرض المسرحي الإيطالي (ILLUSION) للمخرج FABIO OMODEI، ومن إنتاج وتقديم أكاديمية (THEATRE ACADEMY OF ROME SOFIA AMENDOLEA) فعاليات المهرجان.



الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ترأسها شرفيًا سيدة المسرح العربي النجمة القديرة سميحة أيوب، بينما يرأس اللجنة العليا للمهرجان النجم القدير محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج المسرحي والفنان مازن الغرباوي، والمنسق العام للمهرجان الفنانة نورا أمين، أما الدكتورة إنجى البستاوي فهى المدير التنفيذى للمهرجان.



ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعلا جمال الدين رئيس قطاع السياحة الداخلية.

