كلمة السر"مالينوسكي".. من يدعم جماعة الإخوان الإرهابية في الكونجرس؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن الداعم الأول لتحركات للجمعية المصرية الأمريكية للحرية والعدالة التي تستهدف تشويه صورة مصر بالخارج.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن جماعة الإخوان الإرهابية وذيولها في أمريكا، يعتمدون على عضو الكونجرس الأمريكي توم مالينوسكي، في تسويق أفكارهم داخل الكونجرس الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية.

واستكمل أن هذه النائب الأمريكي هو أحد الضيوف الدائمين على قناة الجزيرة القطرية، وتستعين به الجزيرة دائما في الدفاع عن نفسها.

وأشار "الباز"، إلى أن النائب الأمريكي مالينوسكي، يتلقى تمويلات من قناة الجزيرة القطرية، ويخرج عليها بتصريحات تدعم أجندة قطر السياسية، وللترويج لفكرها السياسي في الكونجرس.

واستطرد أن مالينوسكي، هو أجير لدى قطر، يخدم مصالحاه السياسية، مشيرًا إلى أن هذا النائب الأمريكي تربطه علاقة بالإخواني محمد سلطان، وهو من جهز له جلسة استماعه بالكونجرس ليروي ما تعرض له في مصر.

وواصل أن هذا النائب الأمريكي يناصر الشواذ جنسيًا في أمريكا، وهو أحد الذين مهدوا جلسة الاستماع للممثلين خالد أبو النجا وعمرو واكد في الكونجرس الأمريكي.