أبو شقة: تلخيص الآراء حول التعديلات الدستورية الأسبوع المقبل (فيديو)

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المجلس عقد 6 جلسات ضمت كافة شرائح المصريين، وكانت المناقشات في حضور الإعلام، الذي سجل آراء من وافق على التعديلات الدستورية، أو اعترض أو تحفظ على بعض المواد.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المُذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعىة ستعقد اجتماعًا، الأسبوع المقبل لتلخيص الآراء التي وردت لها حول التعديلات الدستورية المقترحة، وحوارات الجلسات، وصياغة المواد.

وأردف: "سنعرض ما ننتهى إليه من صياغة على الجلسة العامة، ولابد من موافقة ثلثي الأعضاء".

وعن ضرورة إجراء تعديلات دستورية، قال أبو شقة، إن دول كثيرة استهدفت وسقطت في مستنقع، إلا أن انحياز الجيش المصري لإرادة الشعب في 30 يونيو أفسدت المخطط، مضيفًا: "كنا أمام مواءمات، وهناك نصوص ضرورة ونصوص انفعالية، وعندما تزول الضرورة، لابد أن نعود للاستقرار والأمن، ونحن الآن نؤسس لدولة مصرية حديثة، لابد أن تتواءم النصوص مع هذا الفكر".