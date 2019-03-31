ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تجاري بـ"السبع بنات" في الإسكندرية

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بمحل تجاري، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة.



تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بإندلاع حريق بـ"محل تجاري" في شارع السبع بنات مع شارع إسحاق النديم، دائرة القسم.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بدون حدوث أي إصابات، وتبين من المعاينة أن حدوث ماس كهربائي كان سبب اندلاع الحريق بالمكان، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.