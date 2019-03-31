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الأحد 31/مارس/2019 - 09:51 م

بمشاركة المحافظ.. صالون "مصر بتتغير" يناقش فرص العمل والاستثمار الأربعاء المقبل

بمشاركة المحافظ..
الغربية - حسام فوزي جبر وعبد المنعم فودة
dostor.org/2574330

ينظم مجلس القيادات الشابة بمحافظة الغربية، الأربعاء المقبل، صالون ثقافي، تحت رعاية اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، بعنوان "مصر بتتغير" ويناقش الصالون فرص العمل والاستثمار والمشاريع التي تم تنفيذها داخل محافظة الغربية.

ويوضح مجلس القيادات الشابة، أهمية الربط الإليكترونى للقضاء على الروتين وتعزيز النزاهة والشفافية وتأثير القوى الناعمة فى اتخاذ القرار، وكذلك التعديلات الدستورية.

ويعقد الصالون بمشاركة اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، والدكتور مجدى السبع رئيس جامعة طنطا، والنائب الإعلامى جلال عوارة وكيل لجنة الثقافة بمجلس النواب، والإعلامية علا شوشة، وعدد من الشباب وأهالى محافظة الغربية وذلك بقاعة المجلس الشعبي المحلى الساعة الخامسة مساءً.

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