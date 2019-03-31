"الغزل والنسيج" تنظم مؤتمرا عماليا فى الغربية غدًا

تنظم النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم غدا الإثنين، مؤتمرا جماهيريا عماليا يشارك فيه آلاف العمال وممثلين عن القوى السياسية والتنفيذية، وذلك في مقر نادي غزل طنطا.



ويهدف المؤتمر، إلى حث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والاستماع إلى مطالبهم، ومناقشتهم في بعض الملفات الراهنة، كدور العمل في دعم خطط التنمية، وأيضا مساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية، إضافة إلى معرفة وجهة نظر العمال في التعديلات الدستورية المطروحة حاليا للنقاش داخل مجلس النواب، تمهيدا لطرحها في استفتاء عام على الرأي العام، بإعتبار أن عمال مصر جزء أصيل من الرأي العام وشريك أساسي في عملية التنمية.



ومن جانبه قال إبراهيم، إن عمال النسيج في مصر صبروا وصابروا وقدموا كل الدعم من أجل تثبيت أركان الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب ومخططات الهدم، موضحا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومثمنا القرارات الأخيرة للرئيس بإنصاف الملايين من أصحاب المعاشات وإعادة حقوقهم، وأيضا قرارته التي تأتي في إطار الحماية الإجتماعية للشعب المصري وفي القلب منه العمال، والخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، ورفع المعاشات والعلاوات، وهو ما يعني أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها وأفعالها، أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا، وهو ما يعلمه العمال جيدا، ويساندونه.



الجدير بالذكر، أن النقابة العامة للغزل والنسيج، تمثل ما يقرب من مليون و400 ألف عامل في هذا القطاع من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.