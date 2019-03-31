الباز لأصحاب مقولة "ميحكمناش عسكري": هذا تمييز سلبي ضد العسكريين

رد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على أصحاب ىمقولة "ميحكمناش عسكري"، قائلًا إن العبارة فيها تمييز سلبي ضد العسكريين، لأنه أصبح من حق الدكتور والمهندس والمحاسب، أن يترشح للرئاسة، أما من التحق بالمؤسسة العسكرية مرفوض.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "إن بعض العسكريين ومنهم الرئيس عبدالفتاح السيسي درس في كلية الحرب العليا، وهم القادة العسكريين الأكثر قدرة على إدارة الأمور، إذا تولى منصب رئاسة الجمهورية، وقادر يدير الملفات، لهذا فإن أسطورة المؤسسة العسكرية لا تحكم مردود عليها".

ولفت "الباز"، إلى أن الأحزاب التي يُفترض بها أن تنشئ كوادر لإدارة البلد، لم تقدم شخصية قادرة على الحكم، ولا كوارد شبابية، بينما سعى الرئيس لإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب على القيادة، ليعمل في الجهاز الإداري للدولة، ويبني للأجيال القادمة.