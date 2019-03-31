احتفاء استثنائى من رئيس تونس لـ السيسى فى القمة العربية (فيديو)

"أرغب فى البداية أن أتوجه بالتحية للشعب المصرى الأبى، وأذكر البيت الخالد الذى قاله حافظ إبراهيم: كـم ذا يُـكـابِدُ عاشِقٌ وَيُلاقى فـى حُـبِّ مِصرَ كَثيرَةِ العُشّـــاق"، هكذا قدم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي التحية للشعب المصرى، قبل إعطاء الكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التي انطلقت دورتها الثلاثين، اليوم الأحد.



القصيدة أنشدها شاعر النيل حافظ إبراهيم فى عام 1910، أثناء حفل أُقيم ببورسعيد لإعانة مدرسة البنات فى تلك المنطقة، والتطرق إلى ضرورة تربية البنات على الفضيلة والأخلاق.



وأكد الرئيس التونسى فى كلمته أن البعد العربى من أهم الثوابت الأساسية فى سياسة تونس الخارجية، فالوطن العربى لا تنقصه آليات العمل المشترك وعناصر الوحدة.



وشارك عدد من الزعماء العرب في القمة العربية، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والتى تناقش عدة قضايا بما فيها القضية الفلسطينية والأزمات فى اليمن وسوريا وليبيا.



وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، ماجد أبوالخير، علق على احتفاء الرئيس التونسي بالشعب المصري والرئيس السيسي، قائلا إن استقبال الرئيس السيسي وتقديمه من قبل السبسي، في تونس ببيت شعر لـ حافظ إبراهيم، يعكس مدي حرص العلاقات بين مصر والدول العربية، كما يعكس الدور الكبير الذي ثمثله مصر في المنطقة.



وأضاف وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب في تصريح لـ"الدستور"، أن مصر بقيادة السيسي أصبحت دولة محورية على مختلف الأصعدة.