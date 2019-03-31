"مستقبل وطن" ينظم ندوة عن التعديلات الدستورية بـ"ثقافة مطروح"

أقام حزب مستقبل وطن مطروح، اليوم، ندوة كبرى عن التعديلات الدستورية الجديدة بقصر ثقافة مطروح، بشعار «انزل.. شارك.. قول رأيك».. وسط حشد كبير من المواطنين الذي تخطي 500 مواطن من أهالي محافظ مطروح.



وناقشت الندوة عددًا من المواد الدستورية المقترح تعديلها، وعرض الانجازات التى تمت والمشروعات القومية التى أقيمت فى الدولة المصرية وبمحافظة مطروح، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء القادم، والالتزام بالواجب الوطني في تلبية النداء عند حاجة الوطن.



ويأتي ندوات الحزب ضمن سلسلة الندوات المقررة؛ للتعريف بالتعديلات الدستورية القادمة وحث المواطنين بالمشاركة الإيجابية، وفى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لدعم وتأييد التعديلات الدستورية.