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الأحد 31/مارس/2019 - 09:30 م

الباز يكشف: لماذا انسحب فأر قطر المذعور من القمة العربية بتونس؟

الباز يكشف: لماذا
محمود عرفات
dostor.org/2574324

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن انسحاب أمير قطر من القمة العربية الثلاثين بتونس، اليوم، يمكن وصفه بخروج اللص الذي تم ضبطه متلبسًا.

وأوضح في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن تميم انسحب من القمة العربية أثناء حديث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن استخدام قوة إقليمية لجيوب عربية في المنطقة لدعم الإرهاب في الدول العربية، مشيرًا إلى أن أمير قطر كان عليه أن ينسحب من القمة بعد سماع هذه المقولة التي ذكرها أمين جامعة الدول العربية باعتباره هو الجيب الوحيد للقوى التي تدعم الإرهاب في المنطقة.

واستكمل أن أمير قطر خرج كالفأر المذعور من القمة العربية، مشيرًا إلى أن أمير قطر يعتبر أجيرًا لدى النظام التركي والنظام الإيراني، موضحًا أن أمير قطر ينفذ أجندة تركية إيرانية مقابل حمايته، وبدعمه.

واستكمل أن هذا اليوم وضع أمير قطر في حجمه تمامًا، فنحن "أمام لص وإرهابي وفأر مذعور".

ولفت إلى أن هذا الفتى ينقصه الخبرة بشكل كبير، فلو كان قائدًا على قدر المستوى، ولو كان بريئا من دعم الإرهاب، لما انسحب فور سماع هذا الكلام.

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