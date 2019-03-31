وظائف جديدة فى مجال "نظم المعلومات والتحول الرقمى"

أعلن الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، عن حاجته لشغل وظائف بعقود مؤقتة، للعمل بإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي.



وتتضمن الوظائف المتاحة، 2 مهندس برمجة وقواعد بيانات، على أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة قسم حاسبات وتحكم، وأيضا مهندس اتصالات، على أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة قسم اتصالات وإلكترونيات.



كما تتضمن الوظائف، 2 أخصائي برمجة وقواعد بيانات، على أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات قسم برمجة وقواعد بيانات، وأيضا 2 أخصائي شبكات، على أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات قسم شبكات، و5 محللين نظم معلومات، على أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس حاسب آلي قسم نظم معلومات.



ويشترط الجهاز، في المتقدم للوظائف، أن يكون من أبناء بورسعيد ومقيم بها، وألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة على الأكثر، وأن يجتاز اختبارات المقابلة الشخصية.



على أن تقدم الطلبات والمستندات المطلوبة وهي "السيرة الذاتية، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة المؤهل الدراسي، صورة شهادة الميلاد، صورة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور، صحيفة حالة جنائية، شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الوظيفة المتقدم لها"، بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، في موعد أقصاه الخميس المقبل 4 أبريل.



وسيتم الإخطار تليفونيا لمن تتوافر به الشروط المطلوبة، لموعد الحضور لأداء الاختبارات اللازمة بمعرفة اللجنة المشكلة لذلك.