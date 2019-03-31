فراج: جراج روكسي الأول من نوعه فى مصر والأكبر بالشرق الأوسط

استقبل محمود فراج، رئيس مجلس إدارة شركة الجراجات الذكية، المالكة لشركة جراج روكسي والمستثمرة بنظام الـBOT مع محافظة القاهرة، اليوم، محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وقيادات محافظة القاهرة وقيادات حي مصر الجديدة والدكتور مدحت الشريف نائب مصر الجديدة.



وأشاد المحافظ بحجم الإنجاز فى هذا المشروع القومي والذي انتظره حي مصر الجديدة ومنطقة روكسي للحد من أزمة المرور بالمنطقة وتكدس السيارات ليكون علامة فى مصر ونقطة إنطلاق للاستثمار فى الجراجات.



وتسلم رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الزيارة من المحافظ رخصه التشغيل لأول جراج أتوماتيكى فى مصر، لاستقبال الجمهور خلال الأيام القليلة القادمة بعد تحديد موعد احتفال افتتاح رسمي يحدد من الحكومة لتعريف الجمهور بهذا السبق.



وقال فراج إنه فخور بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع محافظة القاهرة وإنه تم تنفيذه بأيادي مصرية وتمويل مصري وبمعايير وشراكات وخبرات برمجية دولية تم توطينها لإعادة استخدامها في السوق المصري ضمن توجه الدولة لتوطين الأفكار الجديدة العملية لتطبيقها في مصر لحل أزمة المرور.



وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن جراج روكسي هو أول جراج أوتوماتيكي فى مصر والأكبر فى الشرق الأوسط ويعمل آليا دون تدخل للعنصر البشرى ويتكون من مرحلتين بسعة إجمالية 1700 سيارة وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى بسعة 908 سيارة وبتكلفة إجمالية للمرحلة الأولى وصلت إلى 250 مليون جنيه.



ويعتبر جراج روكسي مزود بأعلى عوامل الأمان وأساليب مكافحة الحريق والحفاظ على السيارات من السرقات والخدش والعوامل الجوية.