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الأحد 31/مارس/2019 - 09:12 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد هويسكا بث مباشر اليوم 31-3-2019 في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال
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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد هويسكا بث مباشر اليوم 31-3-2019 في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر، Real Madrid vs Huesca يخوض ريال مدريد في مساء اليوم الأحد 30 مارس 2019 لقاءه أمام هويسكا ضمن اطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مباريات الدوري الإسباني .

ويدخل الريال اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب البطولة برصيد 54 نقطة ، ويقدم “الدستور” مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر، ويدخل المرنجي المباراة متسلحاً بفوزه في الجولة الماضية علي سلتا فيغو بهدفين مقابل لا شئ , وخاض الفريق 28 مباراة حقق الفوز فـ17 لقاء وتعادل في 3 وتلقي الهزيمة في 8 مواجهات , ويسعي للتحقيق الفوز في اللقاء وتقريب الفارق بينه وبين اقرب منافسيه اتلتكوا مدريد صاب المركز الثاني برصيد 59 نقطة .

ويتزيل فريق هويسكا ترتيب الدوري الاسباني برصيد 22 نقطة , ويدخل الفريق اللقاء وعينه علي الفوز بعد تلقيه خساره مخيبه للآمال أمام ألافيس بنتيجة 3 اهداف مقابل لا شئ , وخاض الفريق 28 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 7 وتلقي الهزيمة في 16 مباراة , ويسعي هويسكا للفوز والخروج من دائرة الهبوط .

قائمة ريال مدريد لمواجهة ويسكا:

حراسة المرمى: كيلور نافاس – لوكا زيدان – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – سيرخيو ريجيلون

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – ماركوس يورنتي – براهيم دياز – إيسكو – داني سيبايوس

الهجوم: كريم بنزيمة – جاريث بيل – ماريانو دياز – لوكاس فاسكيز

موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا 
وستنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:45 بتوقيت القاهرة , وستبث المباراة عبر قناة بي ان سبورت 3 ويتولي التعليق المعلق سوار الذهب.



مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد هويسكا بث مباشر اليوم 31-3-2019 في الدوري الإسباني

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