عروض فنية وتنورة تستقبل زوار الأهرامات احتفالا بالعيد القومى للجيزة

نظمت محافظة الجيزة من خلال الإدارة العامة للسياحة احتفالية لرواد المنطقة الأثرية بالأهرامات وذلك في إطار احتفالات محافظة الجيزة، بالذكري المئوية لعيدها القومي 31 مارس.

ورصدت محافظة الجيزة الإعجاب الشديد من قبل الوفود الأجنبية من السائحين زوار المنطقة الأثرية حيث تم تنظيم مجموعة من الاحتفالات والعروض الفنية والاستعراضية وعرض خاص لفرقة التنورة.

ويذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أشعل اليوم الأحد، شعلة النصر احتفالا بذكري العيد القومي وذلك بقرية نزلة الشوبك بمركز ومدينة البدرشين وسط الألاف من مواطني الجيزة.

وتأتى احتفالية العيد القومى لمحافظة الجيزة تخليدا ليوم ٣١مارس وموقعة قرية "الشوبك" والتى خاض فيها أهالى القرية معركة قوية عام ١٩١٩ضد الاحتلال الإنجليزى واستشهد عدد كبير منهم.