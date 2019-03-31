بوتفليقة وزيرًا للدفاع.. تشكيل حكومة تصريف الأعمال الجزائرية

أعلنت الرئاسة الجزائرية، التشكیل الحكومي الجديد، برئاسة نورالدين بدوي لإدارة المرحلة الانتقالية التي أعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في خطابه الشهير تأجيل الانتخابات الرئاسية.



وتتكون حكومة تصريف الأعمال الجديدة من 27 وزيرا، تم الإبقاء على 6 وزراء من حكومة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، وذلك وفق صحيفة "البلاد" الجزائرية.



ويرأس نورالدين بدوي منصب الوزير الأول (رئيس الوزراء)، فيما بقى بوتفليقة في منصبه وزيرا للدفاع بجانب منصب رئاسة الجمهورية، واحتفظ الفريق أحمد قايد صالح بمنصب نائب وزير الدفاع رئیس أركان الجیش.



فيما تولى محمد عرقاب منصب وزير الطاقة، ومحمد لوكال وزير المالیة، وسلیمان براھمي وزير العدل، وصلاح الدين دحمون وزير الداخلیة، وصابري بوقادوم وزير الشئون الخارجية.



بينما تولت ھدى إيمان فرعون منصب وزيرة البريد وتكنولوجیات الإعلام والاتصال، وموسى دادة وزير التكوين والتعلیم المھنیين، وعبدالحكیم بلعابد وزير التربیة الوطنیة، ومريم مرداسي وزير الثقافة، وبوزيد الطیب وزير التعلیم العالي والبحث العلمي.



وأخيرا شغل يوسف بلمھدي منصب وزير الشئون الدينیة، بينما تولى الطیب زيتوني منصب وزير المجاھدين.

