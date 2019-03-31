الباز يكشف.. لماذا أعلن السيسي قرارات رفع الأجور والمعاشات في احتفالية المرأة؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستورط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اختار إعلان القرارات الخاصة بالأجور والمعاشات في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، لأن هذا اليوم مميز جدًا، والرئيس يشعر المرأة المصرية صاحبة إنجاز حقيقي في الإصلاح الاقتصادي، وسبب نجاح مصر في الحرب على الإرهاب، ويجب مكافآتها.

وأضاف خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "دائمًا كان السيسي يخاطب المرأة، لأنها صاحبة قرار، ودائمًا دعمت الرئيس، الذي قال "لم يجرحني أحد من أهالي الشهداء بكلمة، مئات من أمهات الشهداء لم تقل أي أم شهيد ليه كده؟ أولادنا ليه ماتوا؟ بل كانوا دائمًا داعمين وفخورين بأبنائهم".

وعرض "الباز"، كلمات والدة الشهيد إسلام عبدالمنعم، في إحدى الاحتفاليات والتي أعربت عن فخرها بما قدمه ابنها من تضحية فداءً للوطن".