رد ناري من الباز على ربط رفع الأجور والمعاشات بالتعديلات الدستورية (فيديو)

رد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على بعض سيئي النية الذين ربطوا القرارات الخاصة بالأجور والمعاشات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بالتعديلات الدستورية.

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "الذين يدعون أن السبب رفع الأجور هو جذب الموظفين للموافقة على التعديلات الدستورية، مش واخدين بالهم إنه يتهمون الشعب المصري أنه مرتشي، كما غاب عنهم أن هذه نتائج الإصلاح الاقتصادي".

أما عن سبب اختيار السيسي، لهذا اليوم، قال الباز: "السيسي يشعر بشكل واضح أن المرأة المصرية صاحبة إنجاز حقيقي في الإصلاح الاقتصادي، وسبب نجاح مصر في الحرب على الإرهاب، لهذا اختار احتفالية تكريم المرأة".