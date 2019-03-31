بوتفليقة يحتفظ بمنصب وزير الدفاع في الحكومة الجزائرية الجديدة

احتفظ الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بمنصب وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بالبلاد.



وأجرى الرئيس بوتفليقة، اليوم الأحد، تشاور مع نور الدين بدوي الذي تم تكليفه برئاسة الوزراء الحكومة الجديدة، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.



وأبلغت الرئاسة الجزائرية، عددا كبيرا من الوزراء بإعفائهم من مهامهم الرسمية، ضمن التغيرات الحكومية الجديدة برئاسة نور الدين بدوي الذي تم تكليفه برئاسة الوزراء خلفا لحمد أويحيي الذي أقاله بوتفليقة في خطابه لإدارة المرحلة الانتقالية بالبلاد وتأجيل الانتخابات الرئاسية.



وجدد الجيش الجزائري مطالبه أمس برحيل الرئيس بوتفليقة وفقا لنص المادة 102 من الدستور وتقضي بعزل رئيس الجمهورية لظروفه الصحية.