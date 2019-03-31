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الأحد 31/مارس/2019 - 08:52 م

خالد عبدالعزيز يكتب: استكمال بناء مصر المستقرة

خالد عبدالعزيز يكتب:
dostor.org/2574299

هناك العديد من أوجه الأهمية لتعديل مواد فى دستور ٢٠١٤، من بينها أن هذا الدستور لم يلب آمال وأمنيات الشعب المصرى، فقد جاء فى وقت استثنائى وظروف عصيبة، جعلت معظم الدوائر الدولية تتوقع انهيار مصر، مثلما حدث مع دول مجاورة، لهذا تمت صياغته فى سياق «الضرورة».
بعد عبور هذه المرحلة الاستثنائية، والدخول فى فترة التنمية والبناء أصبح تعديل مواد هذا الدستور أمرًا مهمًا جدًا، لاستكمال بناء مصر لتكون دولة كبرى فى العالم، خاصة بعد الاستقرار الكبير ونجاح الخطة الاستراتيجية للاقتصاد المصرى.
والمواد المراد تعديلها أو استحداثها تأتى فى مصلحة المواطن والدولة معًا، فزيادة حصة مقاعد المرأة فى مجلس النواب لـ٢٥٪، يمثل اعترافًا منا بأنها نصف المجتمع، وأنها تثبت يومًا بعد يوم أنها جديرة بكل المسئوليات التى تقع على عاتقها، وأنها تستحق أكثر من ذلك.
أما تعديلات مدة الرئاسة، فقد أثبت الواقع العملى أن مدة الـ٤٨ شهرًا أو الأربع سنوات، لا تصلح لأن تكون رئاسية كافية لدولة كبيرة بحجم مصر، فخطط إصلاح الدولة المصرية لا يناسبها تلك الفترة التى حددها دستور ٢٠١٤، لذا فإن الفترة المعدلة، ٦ سنوات لمدة الرئاسة، هى فترة معقولة.
وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالقضاء واختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء واستقلال ميزانيته، فهى ضرورية للغاية فى الوقت الحالى، وكذلك التعديلات الخاصة بالقوات المسلحة، التى تعنى حماية الدولة ومدنيتها من قبل القوات المسلحة التى شاهدناها خلال فترات الاضطرابات والقلاقل تحمى الشعب، والدولة بحيادية عادلة، وجعلها الله الساتر الذى منع انجراف مصر فى سيل المؤمرات والتدمير، الذى نال من المنطقة كلها.
الشعب المصرى يعى جيدًا أن مصر تُبنى من جديد بشرف وجهد غير مسبوق وآليات جديدة، وليس مسكنات، وهذه الآليات لم نتعود عليها من قبل، ولكنها تبنى دولًا عظمى، كما أن الحوار المجتمعى والوطنى الصادق لم نشهده بهذه الطريقة المحترمة إلا فى مصر، والذى أتاح لممثلى جميع الهيئات والجهات والنقابات والأحزاب الإدلاء بدلوهم، والحديث بحرية فى بادرة أبهرت العالم.
بناء مصر معركة تتطلب من الشعب الوقوف معها لإحداث التنمية المنشودة، ولتحقيق حياة أفضل للمواطن المصرى، فمعركة البناء تحتاج لتضافر كل الجهود وسبل التعاون والتضحية من أجل إعلاء مصلحة هذا الوطن الذى يستحق الكثير من أبنائه، فقد أعطى الكثير والكثير وقد حان الآن وقت رد الجميل، والوقوف بجانب الدولة المصرية حتى تسترد كامل قوتها وتستمر بالوقوف على قدميها دائمًا، لما فيه تحقيق فوائد واستقرار وأمان للمواطن المصرى.
الشعب المصرى مطالب بأن يكون فى معركة بناء مصر، وذلك بالنزول والمشاركة فى الاستفتاء على تعديل دستور ٢٠١٤، لاستكمال بناء مصر.

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