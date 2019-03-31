برنامج "بر الأمان" يشارك في المهرجان العالمي للأقزام (صور)

شاركت الإعلاميتان جيسي العاصي وشيرين بكر، في فعاليات المهرجان العالمي لقصار القامة "الأقزام" بدورته الثانية بمدينة شرم الشيخ بعنوان "أنا وأنت واحد قادرون باختلاف"، تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ووزارة التضامن الاجتماعي لجمعية النجوم الخيرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



واحتفلت الإعلاميتان، على هامش المهرجان الدولي، ببدء الموسم الثاني لبرنامج "بر الأمان" بحضور نخبة من ضيوف المهرجان.



وأعربت الإعلامية جيسي العاصي عن امتنانها لتقدير المهرجان لدور برنامجها "بر الأمان" في تسليط الضوء على التحديات والعقبات التي تواجه قصار القامة، وأن المهرجان الذي حظي باهتمام كبير ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم، بمشاركة عدد كبير من الوفود العربية والدولية.



وأشادت "العاصي"، باللفتة الطيبة من جانب إدارة تنظيم المهرجان ومحافظ جنوب سيناء، بالاحتفال بزفاف عروسين من ذوي قصار القامة وتقديم كافة الدعم المعنوي والمادي لهما.



وقالت الإعلامية شيرين بكر، إن المهرجان في ثوبه الثاني يعتبر تكليلا لجهود إعلامية على مدار سنوات ناقشت فيها برامجها الاجتماعية من خلال تخصيص حلقات كاملة لدعم أقزام مصر، وأن قصر القامة لم ينتقص من الأدوار الإبداعية والسياسية والوظيفية بالمجتمع المصري، في محاولة لمساعدة قصار القامة على تجاوز العديد من المشاكل التى تواجههم، التي بالفعل تفاعلت الدولة والمجتمع مؤخرًا وتذليل العديد من العقبات أمام الأقزام في مصر، والمهرجان خير دليل على اهتمام الدولة المصرية تجاه أبنائها من ذوي قصار القامة.