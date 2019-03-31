رابط real.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر live youtube





يخوض ريال مدريد اليوم مباراته الثانية تحت قيادة زين الدين زيدان العائد لإنقاذ الملكي بعدما ودع كل البطولات هذا الموسم، عندما يستضيف هويسكا في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

رابط real.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر live youtube





موعد مباراة الريال ضد ويسكا

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره هويسكا فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم، الأحد، على ملعب سانتاجيو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم في المركز الثالث برصيد 54 نقطة، بينما يحتل هويسكا المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

رابط real.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر live youtube





وحقق ريال مدريد الفوز في مباراته الأولى مع زيدان على حساب سيلتا فيجو قبل التوقف الدولي بنتيجة 4/2.

وشهدت قائمة ريال مدريد عدة غيابات أبرزها تيبو كورتوا وفينيسيوس جونيور وداني كارفاخال للإصابة ومودريتش وكروس وفاران وأسينسيو لأسباب فنية، بينما يعود ماركوس يورينتي بعد تعافيه من الإصابة التى أبعدته شهرين عن الملكى.