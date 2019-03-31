يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر اليوم 31-3-2019 في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر اليوم 31-3-2019 في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر، Real Madrid vs Huesca يخوض ريال مدريد في مساء اليوم الأحد 30 مارس 2019 لقاءه أمام هويسكا ضمن اطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مباريات الدوري الإسباني .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر اليوم 31-3-2019 في الدوري الإسباني

ويدخل الريال اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب البطولة برصيد 54 نقطة ، ويقدم “نبأ حصري” مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر، ويدخل المرنجي المباراة متسلحاً بفوزه في الجولة الماضية علي سلتا فيغو بهدفين مقابل لا شئ , وخاض الفريق 28 مباراة حقق الفوز فـ17 لقاء وتعادل في 3 وتلقي الهزيمة في 8 مواجهات , ويسعي للتحقيق الفوز في اللقاء وتقريب الفارق بينه وبين اقرب منافسيه اتلتكوا مدريد صاب المركز الثاني برصيد 59 نقطة .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر اليوم 31-3-2019 في الدوري الإسباني

ويتزيل فريق هويسكا ترتيب الدوري الاسباني برصيد 22 نقطة , ويدخل الفريق اللقاء وعينه علي الفوز بعد تلقيه خساره مخيبه للآمال أمام ألافيس بنتيجة 3 اهداف مقابل لا شئ , وخاض الفريق 28 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 7 وتلقي الهزيمة في 16 مباراة , ويسعي هويسكا للفوز والخروج من دائرة الهبوط .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر اليوم 31-3-2019 في الدوري الإسباني

قائمة ريال مدريد لمواجهة ويسكا:





حراسة المرمى: كيلور نافاس – لوكا زيدان – دييجو ألتوبي





الدفاع: سيرخيو راموس – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – سيرخيو ريجيلون





الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – ماركوس يورنتي – براهيم دياز – إيسكو – داني سيبايوس





الهجوم: كريم بنزيمة – جاريث بيل – ماريانو دياز – لوكاس فاسكيز

مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر اليوم 31-3-2019 في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا

وستنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:45 بتوقيت القاهرة , وستبث المباراة عبر قناة بي ان سبورت 3 ويتولي التعليق المعلق سوار الذهب.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر اليوم 31-3-2019 في الدوري الإسباني

سيتولى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تدريب الفريق للمرة الثانية منذ عودته إلى النادي يوم الأحد عندما يستضيف فريقه هويسكا في قاع سانتياغو بيرنابيو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر اليوم 31-3-2019 في الدوري الإسباني

بعد عودته المفاجئة إلى مدريد في وقت سابق من مارس ، بدأ زيدان بداية الفوز قبل نهاية الشوط الأول ، حيث أرسل فريقه سيلتا فيجو المتعثر 2-0. هم فقط بفارق نقطتين خلف غريمه المحلي اتلتيكو مدريد ولكن لا يزال 12 مرة على برشلونة المتصدر.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر اليوم 31-3-2019 في الدوري الإسباني

ويعد لوس بلانكوس المرشح الأوفر حظًا مرة أخرى يوم الأحد ، حيث يواجه فريق هويسكا الذي يجد صعوبة كبيرة في أول موسم له في دوري الدرجة الأولى.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر اليوم 31-3-2019 في الدوري الإسباني

بينما كان زيدان سيصاب بخيبة أمل لتسلم فريقًا ليس لديه تذكارات للعب في الأسابيع المتبقية من الموسم ، إلا أن بداية تعويذه الثانية لم تكن أكثر وضوحًا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر اليوم 31-3-2019 في الدوري الإسباني

في 16 مارس ، تغلبوا بسهولة على سيلتا المتميز أمام نادي مدريد. يوم الأحد ، هم الأوفر حظاً ضد أسوأ فريق في القسم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر اليوم 31-3-2019 في الدوري الإسباني

بشكل ملحوظ ، كان كل من غاريث بيل وإيسكو في قائمة الأهداف ضد سيلتا ، حيث سقط كل منهما في غير صالحه تحت قيادة المدرب السابق سانتياغو سولاري.