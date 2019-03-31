أمير المصرى: عمر الشريف قال لى «لا بد أن تبدأ من مصر لتكون ممثلًا عالميًا»

قال الفنان الصاعد أمير المصرى إن السينما العالمية شغوفة بالأفلام المصرية، خاصة الكلاسيكية منها، مؤكدًا أن مصر لديها المقومات السينمائية التى تجعلها تنافس بقوة فى جميع المحافل الدولية. وكشف «المصرى»، فى حواره مع «الدستور»، عن بداياته فى عالم الفن، وكيف جاءت مشاركته فى فيلم «رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة»، ودور الفنان القدير عمر الشريف فى دعمه، ملقيًا الضوء على العديد من الأفلام الأجنبية التى شارك فيها وكذلك بعض المسلسلات الأجنبية التى لعب أدوارًا بها. ويشارك «المصرى» هذا العام فى مسلسل «البرنسيسة بيسة» مع النجمة مى عز الدين، ويُجسد دور الشاب الذى يقع فى حب «مى»، ويظهر فى أبريل الجارى خلال فيلم «The Arabian Warrior»، ويلعب دور شاب عربى يدرس فى أمريكا ويرغب فى لعب كرة القدم، لكن والده يعارض رغبته بشدة.

■ متى رحلت أسرتك عن مصر.. وكيف كانت بدايتك فى عالم الفن؟

- ولدت فى عام ١٩٩٠ بمنطقة شبرا، وبعدها بعام تقريبا انتقلت مع العائلة إلى لندن، وهناك درست علم نفس وتخصصت فى الجريمة فى جامعة رويال هولواى، ثم ذهبت مع أبى لحضور إحدى الفعاليات فى باريس، والتقيت بالفنان عمر الشريف، الذى كان موجودًا هناك بالصدفة، وأخبره والدى بأننى أحبه بشدة.

كان عمرى وقتها ١٧ عامًا، حين جلست لأول مرة مع الفنان القدير عمر الشريف، وشعرتُ بأنه لا أحد سيأتى ويكون مثل «الشريف» فى التمثيل، ومن شدة حبى له قلت له: «أريد أن أصبح مثلك»، فقال لى: «لا بد أن تبدأ من مصر لتكون ممثلًا عالميًا».

فوجئت بعمر الشريف يطلب منى الذهاب إلى مصر لحضور العرض الأول لفيلم «حسن ومرقص» بدلا منه، لأنه لن يستطيع الحضور، ثم أوصى الكاتب الكبير يوسف معاطى بإعطائى دورًا فى فيلم «رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة»، وتم الاتفاق معى على تمثيل دور «رمزى».

■ هل شعرت باختلاف أثناء وقوفك أمام عملاق الكوميديا محمد هنيدى؟

- «هنيدى»، كما هو على الشاشة، شخص لطيف جدا ويحب دائما مساعدة غيره من الممثلين، خاصة المستجدين، وطلب منى الخروج عن النص حتى أكون على طبيعتى، واستفدت منه كثيرا لأنه كان يُريد دائمًا الأفضل فى كل مشهد.

وبعد تصوير مشاهدى رجعت إلى لندن، ولم أكن أعلم حجم نجاح الفيلم بعد عرضه، إلا أننى كنت أثق فى «هنيدى» وقدرته على جذب المشاهدين.

وبعد رجوعى إلى لندن تلقيت مكالمة من ياسمين عبدالعزيز وشعرت وقتها بالسعادة لأنها طلبت منى تمثيل دور «نبيل» فى فيلم «الثلاثة يشتغلونها»، وكانت لطيفة جدًا معى خلال العمل.

■ هل استفدت من العمل مع ياسمين عبدالعزيز.. وكيف طورت نفسك؟

- قررت تطوير نفسى بعد نجاح «الثلاثة يشتغلونها»، ودخلت معهد «LAMDA» وهو أكاديمية لندن للموسيقى والفنون المسرحية، والذى كان دخوله محطة مهمة فى حياتى، لأنه لا يقبل إلا ٣٠ طالبًا فقط، وكنت أنا العربى والمصرى الوحيد الذى دخل المعهد.

تخرجت فى المعهد عام ٢٠١٣، وبدأت حياتى المهنية كممثل دولى فى عام ٢٠١٤ من خلال أداء دور «على رضا» فى الفيلم الأمريكى «Rosewater» مع جون ستيوارت، والذى استند إلى قصة حقيقية عن صحفى اتهم بالجاسوسية، واستجوب بوحشية فى السجن لمدة ١١٨ يوما، ومنذ ذلك الحين لعبت دور البطولة فى العديد من الأفلام والمسلسلات الكبرى، التى نالت استحسان النقاد وأسست نفسى كموهبة بريطانية ناشئة.

■ ما هو الدور الذى كان بمثابة تذكرة مرورك للسينما العالمية؟

- قدّمت دورًا مميزًا فى أول عام ٢٠١٦ فى المسلسل الأمريكى «The Night Manager»، الذى نال إعجاب النقاد، وكنت أمثل جنبًا إلى جنب مع نجوم هوليوود «توم هيدلستون وهيو لورى وأوليفيا كولمان»، وكنتُ سعيدًا وقتها، لأن المسلسل كان يُلقى فى بعض الحلقات الضوء على مصر، وشعرت وكأننى لستُ بعيدا عن بلدى، حيث كان دورى هو تجسيد شخصية شاب يدعى «يوسف»، وكانت علاقتى وراء الكواليس مع النجم توم هيدلستون أكثر من رائعة.

ومن بين الأعمال الأخرى البارزة أيضا، التى قدّمتها فيلم مع الممثل الشهير وودى هارلسون واسمه «Lost in London»، وحاز الفيلم على جائزة «BAFTA»، حيث كان يستخدم تقنية خاصة، وتذاع الحلقات على الهواء مباشرة.

■ هل شعرت بالندم على ضياع فرص معينة منك؟

- نعم، كانت هناك فرصة للمشاركة فى فيلم «The Mummy»، الذى عُرض فى عام ٢٠١٧ للنجم الأمريكى توم كروز، وتم الاتفاق معى على الدور وبالفعل قمت باختبارات الكاميرا، ومثلت بعض المشاهد، وفى نفس الوقت جاءتنى فرصة مهمة للغاية للمشاركة فى مسلسل «Tom Clancy›s Jack Ryan»، فشاركت فى المسلسل وانسحبت من الفيلم.

والمسلسل كان معى فيه ممثل مصرى آخر وهو مينا مسعود، الذى أدى دور طارق القصار، وتدور أحداث المسلسل حول وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، التى تدخل فى اتصالات مع بعض الجماعات الإرهابية.

■ شاركت توم كروز فى بعض المشاهد قبل مغادرة «The Mummy».. صف لنا شخصيته؟

- هو نجم كبير، تشعر من أول وهلة مدى حرصه الشديد على العمل، كما أنه منظم للغاية، ويهتم بكل الطاقم الذين يعملون معه ويحثهم على الأداء بشكلٍ أفضل، ومن وراء الكواليس هو شخص «بروفيشنال» وملتزم جدًا.

■ ما حقيقة «الفرصة الضائعة» لمشاركتك توم هانكس فى «A Hologram for theKing».. وما هى أعمالك الحالية؟

- لم تكن فرصة ضائعة بالمعنى الحرفى، لأننى ذهبت بالفعل لاختبارات الكاميرا بهدف المشاركة فى الفيلم الذى عرض عام ٢٠١٦، لكن الدور لم يكن من نصيبى.

وحاليا، أصور مشاهد مسلسل «البرنسيسة بيسة» مع النجمة مى عزالدين، التى شعرت من الوهلة الأولى بأنها ممثلة قوية جدا، وعلى المستوى الإنسانى إنسانة رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

■ هل هناك أعمال مستقبلية لك فى السينما العالمية؟

- أشارك فى فيلم «Daniel»، وسيعرض خلال العام الجارى، ويدور عن قصة المصور الدنماركى دانييل راى، الذى أسره «داعش» فى سوريا فى عام ٢٠١٣، واحتجز رهينة لمدة ٣٩٨ يومًا، والفيلم من إخراج كل من نيلز آردن أوبلف، وأندرس دبليو بيرثيلسن، والكاتب أندرس توماس جينسين، كما يشاركنى فى العمل صديقى المصرى فادى السيد.

كما أشارك فى فيلم «Limbo»، وأشعر بأن هذا هو أفضل سيناريو قرأته فى حياتى، ويدور حول شخصية «عمر»، شاب سورى يعزف على العود وعند اللجوء إلى دولة أخرى تتفرق به وبعائلته السبل، والفيلم يُلقى الضوء بكثافة على معاناة اللاجئين.

■ وماذا عن دورك فى فيلم «The Arabian Warrior».. وهل تخليت عن الطابع الكوميدى؟

- هناك ردود أفعال أكثر من ممتازة عن الفيلم، خاصة بعد عرضه فى دبى، وأعتقد أنه سيحظى بنفس ردة الفعل خلال عرضه فى مصر فى منتصف أبريل المقبل، والعمل يُظهر العربى المسلم فى صورة مختلفة، ونحاول تبديد الهالة الإعلامية الخاطئة التى تُغلف المسلمين وتصورهم دائما كإرهابيين.

■ هل هناك فنان معين تريد مشاركته خلال الفترة الحالية؟

- جاءتنى فرصة مشاركة الفنان القدير عادل إمام فى مسلسل «أستاذ ورئيس قسم»، لكن جدول الأعمال تعارض مع مسلسل «The Night Manager»، وأريد مشاركة أحمد السقا، وأحلم بتمثيل فيلم يكون مخرجه مروان حامد وآل دياب وآل عرفة، كما أرغب فى مشاركة يسرا، وأنا من أشد معجبى الفنانة القديرة ميرفت أمين منذ أن كنت طفلًا.

■ هل تشعر باختلاف أثناء وجودك فى مصر حاليا عن السابق؟

- نعم، الاختلاف كبير جدًا، حتى على المستوى المهنى فهناك تغيير للأفضل.

■ كيف تستقبل هوليوود الأفلام المصرية.. ومَن هم أكثر الفنانين المعروفين هناك؟

- فى هوليوود يعرفون جيدًا الأفلام المصرية القديمة، ويحبون جدًا أم كلثوم وعبدالحليم حافظ، وحاليا أفلام قليلة جدا هى التى يكون لها صدى فى هوليوود، من بينها فيلما «اشتباك والميدان»، وأرى أن السينما المحلية لديها الكثير من الإمكانيات التى تجعلها تنافس بقوة السينما العالمية.

نحن نفتقد فقط «النظام والجدول»، وأيضا نعانى من مشكلة التمييز بين الممثلين والعاملين خلال التصوير، وفى الخارج يحدث عكس ذلك، فالجميع سواسية، من أول المخرج وحتى أقل عامل فى الاستوديو.

■ أخيرًا.. ما مدى إمكانية مشاركتك لـ«مينا مسعود ورامى مالك وفادى السيد» فى عمل واحد؟

- من الممكن أن يجمعنا عمل واحد، لكن الأمر يحتاج الكثير من الإجراءات للوصول إلى تلك المرحلة، وأرى أننا نستطيع إنتاج وإخراج أفلام مصرية قوية تنافس فى المحافل الدولية والعالمية.

لماذا تحرص على المشاركة فى الأعمال التى تحارب الإرهاب؟

- أريد توصيل رسالة مهمة، وهى أننا علينا بذل كل الجهود التى تمنع انضمام الشباب إلى التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها «داعش»، ومن خلال تلك الأدوار نفهم عن قرب كيف تستقطب التنظيمات الإرهابية الشباب.

