"خلصانة الحكاية" لـ تامر عاشور تتخطى المليون الأول على يوتيوب

تخطت أغنية المطرب تامر عاشور "خلصانة الحكاية"، المليون الأول، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وتعتبر "خلصانة الحكاية" ضمن أغنيات ألبوم تامر عاشور الجديد، والذي طرحه مؤخرا بعنوان "أيام"، وتعاون فيه لأول مرة مع شركة "All about arts".



الأغنية من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي محمد النابولسي، ويضم الألبوم 12 أغنية هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مرة"، و"خلصانة".



