الباز: السيسي أدان إرهاب تركيا بلغة سياسية راقية تعكس انحطاط أردوغان

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال القمة العربية الثلاثين التي عقدت في تونس أكدت على رقي الخطاب السياسي المصري.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس أدان اليوم في خطابه ما تفعله تركيا بقوله: "أن هناك قوة إقليمية معروفة تورد السلاح والمقاتلين لسوريا دون أن يتحرك أحد"، مشيرًا إلى أن هذه إدانة واضحة لما تفعله تركيا، ولكن بلغة راقية تتناسب مع الخطاب السياسي المصري.

وتابع أنه في المقابل تجد أن هناك انحطاط واضح في لغة الخطاب السياسي التركي، حيث يحاول الرئيس التركي رجب أردوغان الزج باسم الرئيس السيسي في كل خطاباته، والإساءة إليه و لمصر.