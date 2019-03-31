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رياضة
الأحد 31/مارس/2019 - 08:38 م

اينتراخت فرانكفورت يفوز على شتوتجارت في الدوري الألماني

اينتراخت فرانكفورت
أ ش أ
dostor.org/2574281

حقق فريق "اينتراخت فرانكفورت" فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة على ضيفه "شتوتجارت" اليوم الأحد في لقاء الفريقين، في إطار مباريات الاسبوع السابع والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل لأصحاب الأرض فيليب كوستيتش هدفين في الدقيقتين 45 و64 ولوكا جوفيش فى الدقيقة 84 فى مباراة تسيدها فرانكفورت منذ البداية للنهاية.

وبهذه النتيجة رفع "اينتراخت فرانكفورت" رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، بينما تجمد رصيد "شتوتجارت" عند 20 نقطة في المركز السادس عشر الذي يخوض صاحبه ملحق البقاء في دوري الدرجة الأولى مع صاحب المركز الثالث من دوري الدرجة الثانية

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