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اقتصاد
الإثنين 01/أبريل/2019 - 01:21 ص

13052.5 دولار.. سعر طن "النيكل" اليوم

13052.5 دولار.. سعر
طارق عتمان
dostor.org/2574229

تراجع سعر معدن النيكل، اليوم الإثنين، ليسجل 13052.5 دولار للطن.

ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي.

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