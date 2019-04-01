13052.5 دولار.. سعر طن "النيكل" اليوم

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تشارك فى إحياء يوم الأرض الفلسطينى

شارك الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة، في إحياء يوم الأرض الفلسطيني بدار الأوبرا بمسرح سيد درويش، اليوم الأحد. وأكد الشيخ محمد خشبة، أن القدس من ...