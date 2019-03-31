ريال مدريد يلا شوت.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وهويسكا اليوم real madrid
يقدم موقع "الدستور الرياضي" بث مباشر مباراة ريال مدريد وهويسكا اليوم الاحد 31/3/2019 في الدورى الاسبانى kora online
مشاهدة مباراة
ريال مدريد real Madrid و هويسكا اليوم فى تمام الساعة التاسعة الا ربع
عبر قناة بى ان سبورت 3 bein sport كورة لايف حيث تقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو
بتعليق سوار الذهب .
بث مباشر مباراة ريال مدريد وهويسكا
اليوم الأحد 31-3-2019 مشاهدة مباراة ريال مدريد Vs هويسكا
اليوم يلا شووت
مباريات الدوري الاسباني بث مباشر بي ان
سبورت 3 تذيع مباراة ريال مدريد وهويسكا اليوم الساعة التاسعة الا ربع بتوقيت
القاهرة والتى تقام على ملعب سانتياجو برنابيو بتعليق سوار الذهب .