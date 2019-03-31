البيان الختامي لقمة تونس يطالب إيران بسحب مليشياتها من الدول العربية

أكد البيان الختامي للقمة العربية في تونس، اليوم الأحد، رفض التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، مطالبة طهران بسحب ميلشياتها من المنطقة.



وأدان البيان الختامي للقمة العربية الـ30، المحاولات العدوانية لإيران والرامية إلى زعزعة الأمن وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية.



وشدد البيان العربي على أن تصرفات طهران العدوانية تمثل انتهاكا لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة.



وأكدت الدول العربية في بيانها الختامي الحرص على التمسك بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وأن تكون علاقاتنا مع الدول الأخرى مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي.

