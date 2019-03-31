ميركل تفتتح مع رئيس وزراء السويد معرض هانوفر الصناعي

افتتحت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ورئيس الوزراء السويدي شتيفان لوفين اليوم الأحد معرض هانوفر، أكبر معرض صناعي في العالم.

وفي أعقاب مراسم الافتتاح بوقت وجيز، قالت ميركل إن قضية رقمنة الصناعة والمعروفة باسم "الصناعة 0.4" ستمثل مجددا محور مواضيع المعرض هذا العام.

يشار إلى أن السويد هي ضيف شرف المعرض.

كانت رابطة أرباب العمل (جيزامت ميتال) انتقدت بحدة الحكومة الألمانية في وقت سابق واتهمتها "بالمسؤولية الضمنية الكبيرة عن ضعف الحالة الاقتصادية".

وحسب بيانات الغرفة التجارية السويدية الألمانية، فإن ألمانيا هي أكبر شريك تجاري دولي للسويد، إذ أن نحو 20% من الواردات السويدية قادمة من ألمانيا، وبلغت قيمتها 4ر24 مليار يورو في عام 2017.

فيما تمثل المنتجات السويدية أكثر من 10% من الواردات الألمانية سنويا، وقد وصلت قيمتها إلى 2ر14 مليار يورو في 2017.

ويشارك في المعرض 6500 جهة عرض من 75 دولة، وتستمر فعالياته حتى الخامس من أبريل المقبل، وستعرض هذه الجهات أحدث الإمكانات في ربط عمليات الإنتاج بالشبكة الإلكترونية "الصناعة 0.4".

كما يركز المعرض هذا العام على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وشبكة الجيل الخامس من الاتصالات النقالة والتي تعد شرطا لتطوير سيارات ذاتية القيادة.