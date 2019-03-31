بهدف قاتل.. "صلاح" يُعيد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي
تغلب ليفربول بصعوبة على نظيره توتنهام بهدفين لهدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد في قمة الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي التي تقام على ملعب "آنفيلد".
تغلب ليفربول بصعوبة على نظيره توتنهام بهدفين لهدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد في قمة الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي التي تقام على ملعب "آنفيلد".
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