أسعار المعادن اليوم.. "النحاس" بـ5850 جنيهًا للطن

قال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن هناك تباينًا في أسعار المعادن، اليوم الإثنين.



وأوضح "حنفي"، أن سعر الزنك سجل 2675 دولارًا للطن، بينما سجّل الألومنيوم 1995 دولار للطن، فى حين ارتفع سعر النحاس وسجّل 5850 دولارًا للطن، وبلغ سعر معدن القصدير 18700 دولارًا للطن.



كما سجّل سعر الرصاص حوالي 1995 دولارًا للطن، وسجل سعر البليت حوالي 550 دولارًا للطن، في حين بلغ سعر البلاديوم 894 دولار للطن، بينما سجلت كورات الحديد 65 دولارًا للطن، وسجلت الخردة 343 دولارًا للطن.



