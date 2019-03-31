باهر المحمدي وطارق طه يدعمان الإسماعيلي أمام المقاولون.. الثلاثاء

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، اليوم الأحد، تدريبه الأساسي في ملعب النادي، استعدادا لمواجهة فريق المقاولون العرب بعد غد الثلاثاء على ملعب الجيش بالسويس والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 26 لبطولة الدوري الممتاز.



وشارك في التدريبات الثنائي باهر المحمدي وطارق طه لاعبا الفريق اللذين سيدعمان الفريق أمام المقاولون بعد غيابهما بسبب الإيقاف عن المباراة الماضية أمام إنبي والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 23 والتي انتهت بالتعادل السلبي.



وركز سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي، خلال التدريبات، على الخطة التي يعتزم تطبيقها خلال المباراة سعيا منه لتحقيق الفوز واستعادة طريق الانتصارات بعد السقوط في فخ التعادل أمام الفريق البترولي من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في تحقيق مركز مميز بجدول ترتيب الدوري.



يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السابع برصيد 32 نقطة، بينما يأتي المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 36 نقطة.