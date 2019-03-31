مظاهرة ضخمة تسلط الضوء على هجرة الإسبان من المناطق الريفية

قاوم بلنسية في الشوط الثاني أمام هجمات اشبيلية الشرسة خلال فوزه 1-صفر خارج أرضه اليوم الأحد ليحصل على دفعة قوية في مسيرته نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بينما تقلصت فرص الفريق الأندلسي في الوصول للمربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الاسباني.

منح داني باريخو قائد بلنسية التفوق للفريق الزائر من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول بعد مخالفة ساذجة من إيفر بانيجا لاعب بلنسية السابق.

ورغم أن كيفن جاميرو مهاجم بلنسية سدد في العارضة في الشوط الثاني هيمن اشبيلية على اللقاء تماما وسدد 17 كرة على المرمى مقابل أربع تسديدات لمنافسه لكنه عجز عن هز شباك الحارس نيتو.

وطالب اشبيلية بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع كما ألغى الحكم بشكل صحيح هدفا له بداعي التسلل في آخر لقطة بالمباراة.

وصعد بلنسية بهذا الانتصار للمركز السادس برصيد 43 نقطة من 29 مباراة ليتساوى مع اشبيلية المتراجع للمركز السابع.

ويتأخر الفريقان بفارق ثلاث نقاط خلف خيتافي الذي خسر 2-صفر من ليجانيس أمس السبت لكنه يبقى في المركز الرابع.