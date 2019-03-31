الشرطة الأوكرانية تتلقى 1600 بلاغ عن انتهاكات لقانون الانتخابات

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن الشرطة تلقت أكثر من 1600 بلاغ عن وقوع انتهاكات لقانون الانتخابات أثناء انتخابات الرئاسة.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن أكثر من 100 بلاغ يتعلق بتنظيم حملات انتخابية بشكل غير قانوني. ولا يُسمح للمرشحين بتنظيم حملات انتخابية قبل الانتخابات مباشرة.

وشكّل تصوير بطاقات الاقتراع ما يقرب من 100 من البلاغات، وفقا للبيان.

وشكلت محاولات رشوة الناخبين أو إتلاف بطاقات اقتراع حوالي 30 بلاغا لكل حالة.

من المقرر أن تصدر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقييمها المستقل للعملية الانتخابية غدا الاثنين.

كان الناخبون الأوكرانيون قد أدلوا اليوم الأحد باصواتهم في انتخابات رئاسية وسط إجراءات أمنية مشدّدة.