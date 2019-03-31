القاهرة : الأحد 31 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:16 م

'بث مباشر' مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية HD
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
عالم
الأحد 31/مارس/2019 - 07:31 م

الشرطة الأوكرانية تتلقى 1600 بلاغ عن انتهاكات لقانون الانتخابات

الشرطة الأوكرانية
dostor.org/2574159

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن الشرطة تلقت أكثر من 1600 بلاغ عن وقوع انتهاكات لقانون الانتخابات أثناء انتخابات الرئاسة.
وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن أكثر من 100 بلاغ يتعلق بتنظيم حملات انتخابية بشكل غير قانوني. ولا يُسمح للمرشحين بتنظيم حملات انتخابية قبل الانتخابات مباشرة.
وشكّل تصوير بطاقات الاقتراع ما يقرب من 100 من البلاغات، وفقا للبيان.
وشكلت محاولات رشوة الناخبين أو إتلاف بطاقات اقتراع حوالي 30 بلاغا لكل حالة.
من المقرر أن تصدر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقييمها المستقل للعملية الانتخابية غدا الاثنين.
كان الناخبون الأوكرانيون قد أدلوا اليوم الأحد باصواتهم في انتخابات رئاسية وسط إجراءات أمنية مشدّدة.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى

منذ 5 أيام

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول

منذ 5 أيام

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون

منذ 5 أيام

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان

منذ اسبوع

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة

منذ اسبوع

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا

الآن

بالفيديو والصور.. كواليس هروب "تميم" من القمة العربية

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الجولة 32

رويترز: قرارات السيسي الأخيرة ستساعد المصريين على مواجهة آثار الإصلاح الاقتصادي

بوليتيكو: زيارة السيسي لواشنطن جزء من التعاون المصري الأمريكي القوي

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام | بث مباشر مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم HD

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم كورة لايف yalla shoot ضمن مباريات الدوري الانجليزي البريميرليغ

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 31 / 3 / 2019 الدوري الانجليزي

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الجولة 32 "بث مباشر" الآن

ألبومات الصور

إقامة أول معرض للفن القبطي بالشرقية (صور)

بالصور.. جامعة المنيا تشارك فى أسبوع الشعوب بـ"أسيوط"

محافظ الإسكندرية: سيذكر التاريخ بحروف من نور تضحية شهدائنا الأبطال

محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير المستشفيات العامة

رياضة

بهدف قاتل.. "صلاح" يُعيد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي

باهر المحمدي وطارق طه يدعمان الإسماعيلي أمام المقاولون.. الثلاثاء

النجوم يتعادل مع الداخلية (1 ـ 1) في الدوري الممتاز

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام | بث مباشر مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم HD

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم كورة لايف yalla shoot ضمن مباريات الدوري الانجليزي البريميرليغ

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 31 / 3 / 2019 الدوري الانجليزي

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الجولة 32 "بث مباشر" الآن

الرئيس نيوز

البيان الختامي للقمة العربية في تونس يدعم فلسطين ويطالب بمكافحة الإرهاب

علاوة 5% لأكثر من مليون موظف سيتم ترقيتهم في يوليو المقبل

السيسى يعود الى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية بتونس

السلطات الجزائرية تمنع سفر الطائرات الخاصة

الأمم المتحدة تدعو إلى انتقال ديمقراطي للسلطة في الجزائر

كشكول

البحر الأحمر الأزهرية تشارك احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بالغردقة

ننشر جداول امتحانات الشهادات الأزهرية للفصل الدراسى الثانى 2019

6 أبريل.. إطلاق مسابقة المعلمة المثالية بالمعاهد الأزهرية

رئيس جامعة مطروح والمحافظ في حوار مفتوح مع الشباب

تعليم جنوب سيناء يجتمع مع مجلس آباء وأمناء الجمهورية

الأمصار

الحريري: مقبلون على قرارات وإصلاحات اقتصادية صعبة

عباس: دعم الإدارة الأمريكية للاحتلال سبب ما تشهده فلسطين

الرئيس اليمني: الحوثية أحدثت مأساة للشعب وسلمت نفسها لعدو حاقد

شاهد.. لحظة هروب أمير قطر من قمة تونس "فيديو"

تعرف على السبب الحقيقي وراء انسحاب أمير قطر من القمة العربية

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

روسيا تصنّف أفضل الهواتف في الأسواق

تغيير مفاجئ في التوقيت يحدث إرباكا بالمغرب

دراسة: تراجع عدد الطيور الآكلة للحشرات في أوروبا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

عادة تمارسها الحوامل تضر بخصوبة بناتهن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎