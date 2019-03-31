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الأحد 31/مارس/2019 - 07:25 م

"الرياضة" تختتم مهرجان ألعاب الجنوب وتنظم برنامج لحفظ التراث الثقافي

الرياضة تختتم مهرجان
أ ش أ
dostor.org/2574149

اختتمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، اليوم الأحد، في محافظة الوادي الجديد، فعاليات مهرجان ألعاب الجنوب في نسخته الأولى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمحافظ محمد الزملوط.

وبدأت الفعاليات بمسيرة في حب مصر شارك فيها ما يقارب من 700 مشارك ومشاركة من شباب الجامعات من مقر جامعة الوادي الجديد إلى الصالة المغطاة،ثم عرض لفرق الجامعات المشاركة وفقرات استعراضية من أطفال المحافظة وفقرات فنية شعبية، أعقبها إقامة المباراة النهائية في خماسي كرة القدم بين جامعتي سوهاج والوادي الجديد والذي أنتهي بفوز جامعة الوادي الجديد وحصولها علي المركز الأول.

وعقب المباراة بدأ حفل التكريم وتوزيع الشهادات على المراكز الأولى في تنس الطاولة وكرة القدم بالإضافة إلي شهادات تكريم للجامعات المشاركة.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة نظمت مهرجان ألعاب الجنوب في نسخته الأولي والذي تتنافس فيه جامعات "الوادي الجديد، سوهاج، جنوب الوادي، الأزهر أسيوط، أسوان وجامعة أسيوط" في لعبتي كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة للبنين حيث يشارك فيه ما يقارب 100 من طلاب جامعات الجنوب.

وفي سياق أخر، نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، في القاهرة، فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان "شباب مبتكر ومبدع لصون التراث الثقافي في مصر" بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو".

وتستمر فعاليات البرنامج حتى 2 أبريل المقبل بمشاركة 30 شابا وفتاة من أصحاب المبادرات الخاصة بصون التراث الثقافي المصري من مختلف محافظات مصر.

ويتضمن البرنامج عدد من ورش العمل والزيارات الميدانية للتعرف على تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ويختتم البرنامج بعرض المبادرات التي شارك بها الشباب في هذا البرنامج.

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