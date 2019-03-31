الزمالك يعلن قائمته لمواجهة الأهلي في السوبر الافريقي لليد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك قائمة الفريق لبطولة السوبر الإفريقي أمام الأهلي، والتي ستقام يوم الرابع من ابريل المقبل في دولة المغرب.
وضمت القائمة كلا من: أحمد الأحمر – محمد رمضان (هتلر) – محمد علي – محمود خليل (فلفل) – هشام السبكي – محمد محسن – كريم ايمن – علي هشام – يحيي الدرع – محمد علاء (لوكا) – مصطفي صادق (دونجل) – مصطفي السيد – أكرم يسرى – يحيي خالد – وسام نوار – هشام شديد بجانب الاثنين المحترفين اسامة بوغانمي وإسكندر زايد.