البيان الختامي للقمة العربية يؤكد مركزية القضية الفلسطينية

دعا البيان الختامي للقمة العربية في تونس، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته، مشيرا إلى مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية.



وأكد البيان الختامي للقمة العربية الـ30، أن تحقيق الأمن والاستقرار يرتكز على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، مجددا التزام الدول العربية، بتوفير الدعم المالي للميزانية الفلسطينية بما يضمن صمود الشعب.



وشدد البيان الختامي للقمة على عدم شرعية القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا رفض الدول العربية لجميع الخطوات الأحادية الإسرائيلية؛ لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس.



ودعا البيان أيضا المجتمع الدولي لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته.



وشدد البيان الختامي على أنه من غير المقبول استمرار التدخلات الخارجية في شئون المنطقة العربية، مؤكدا أنه من غير المقبول استمرار الوضع القائم الذي حول المنطقة إلى منطقة توتر وصراع.

