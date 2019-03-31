المعارضة التركية تحقق تقدمًا في الانتخابات البلدية

كشفت النتائج الأولية للانتخابات البلدية، التي جرت في تركيا، اليوم الأحد، عن تقدم كبير لمرشحي المعارضة في مناطق واسعة على مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان.



وأشارت النتائج الأولية للانتخابات البلدية إلى تقدم المعارضة في العاصمة أنقرة وإزمير وأنطاليا بعد فرز 41 % من أصوات الناخبين، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز" بالعربية.



وتشهد شعبية الحزب التركي الحاكم تراجعا كبيرا في المدن الرئيسية بالبلاد؛ بسبب سياسات حكومة أردوغان التي تسببت في تراجع الليرة التركية وحجم الاستثمارات.

