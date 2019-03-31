فوز فالنسيا على مضيفه إشبيلية بهدف في الليجا الإسبانية

استعاد فالنسيا انتصاراته في الليجا بعد أن عاد بفوز صعب من ملعب مضيفه إشبيلية، بهدف نظيف، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.



ويدين "الخفافيش" بالفضل في هذا الانتصار للقائد ولاعب الوسط داني باريخو، صاحب هدف النقاط الثلاث في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.



وبعد أن سقط في فخ التعادل السلبي أمام جماهيره في الجولة الماضية ضد خيتافي، عاد فالنسيا لتذوق طعم الفوز من جديد، لكن هذه المرة على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" لينعش آماله بقوة في اقتناص أحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.



ورفع الفوز رصيد فالنسيا إلى 43 نقطة يقفز بها للمركز السادس، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على إشبيلية، حيث تعادل الفريقان في الدور الأول بنتيجة (1-1) على ملعب "المستايا"، ثم فاز فالنسيا في مباراة اليوم، وظل رصيد الفريق الأندلسي عند نفس عدد النقاط ليتراجع للمركز السابع.