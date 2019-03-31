القاهرة : الأحد 31 مارس 2019
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الأحد 31/مارس/2019 - 07:12 م

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم yalla shoot كورة ستار

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم yalla shoot كورة ستار

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر
خالد علي
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مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم yalla shoot كورة ستار

ليفربول وتوتنهام بث مباشر كورة ستار kora online، ويأتي الريدز في مركز الوصافة من البطولة بعدما جمع 76 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 61 نقطة، وإذا تمكن الفريق الأحمر من تحقيق الانتصار اليوم فإن الفريق سينفرد بالصدارة ولكن مع أفضلية خوضه للقاء أكثر من السيتي، وسنرصد رابط يلا شوت الجديد yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم بث مباشر Livehd7 بالتعليق العربي.

ليفربول وتوتنهام بث مباشر

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