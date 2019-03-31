"كاف" يعلن حكامه المشاركين في كأس العالم للشباب

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة الحكام المشاركين في إدارة نهائيات بطولة كأس العالم للشباب - تحت 20 عاما - التي ستقام من 23 مايو حتى 15 يونيو القادمين في بولندا.

وضمت القائمة ثلاثة حكام للساحة هم: الجزائري مصطفي غربال والسنغالي ماجويتي نداي والكونغولي نجامبو ندالا.

كما كشف كاف عن قائمة الحكام المشاركين في تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث ضمت المصري جهاد جريشة والجامبي بكاري جاساما والإثيوبي باملاك تسيما.

ويمثل منتخبا قطر والسعودية الكرة العربية في البطولة، حيث يلعب المنتخب القطري في المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات، التي تضم منتخبات نيجيريا وأوكرانيا والولايات المتحدة، فيما يشارك المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات بنما ومالي وفرنسا.