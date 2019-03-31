دراسة: تراجع عدد الطيور الآكلة للحشرات في أوروبا

سجل عدد الطيور الآكلة للحشرات في أوروبا تراجعا ملحوظا خلال الخمسة وعشرين عاما الماضية.

جاء ذلك وفقا لدراسة أعدها علماء من مركز سنكنبرج لأبحاث التنوع البيولوجي والمناخ والمركز الألماني لأبحاث التنوع البيولوجي التكاملي، ونشر العلماء النتائج في صحيفة "كونسيرفيشن بيولوجي".

وأوضح العلماء أن هذا التراجع لا يُعْزَى إلى موت الحشرات وحسب، بل كذلك إلى التغير الذي طرأ على الطبيعة الزراعية، مشيرين إلى تقلص أعداد الطيور التي تعيش في الحقول والمروج والمراعي.

وفي حديثها عن الأسباب المحتملة لاختفاء هذه الطيور، ودور الطبيعة الزراعية الجديدة، قالت الباحثة كاترين بونينج-جيزه من مركز سنكنبرج:" على الأرجح هو مزيج من عوامل عديدة، فقدان الحشرات وما يصحبه من نقص في الغذاء وفقدان السياجات الشجرية، وما يترتب عليه من فقدان لأماكن التكاثر بالإضافة إلى تصلب التربة".

وأضافت أن الاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية والاتجاه نحو زراعة مساحات كبيرة بمحصول واحد، أدى إلى فقدان المزيد من السياجات الشجرية وحواف الحقول والأراضي الزراعية غير المستغلة، كما ذكرت الباحثة أن العديد من المراعي والمروج تحولت إلى حقول.

وأشارت بونينج-جيزه إلى أن التغير المناخي تسبب في ضغوط إضافية بالنسبة لأنواع الطيور المحبة للبرودة.

ويتغذى نحو نصف أنواع الطيور في أوروبا على الحشرات، ونوهت الدراسة إلى أن مثل هذه الحالة السيئة لا تواجهها الطيور الآكلة للحشرات على نحو متساوٍ في كل مكان في أوروبا، ولفتت إلى أن بعض الأنواع فقط تراجع عددها في أغلب المناطق التي تعيش بها هذه الطيور.