جوتيريش: حل الصراع السوري يجب أن يضمن وحدة أراضي البلاد

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد، إن أي حل للصراع السوري يجب أن يضمن وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وأضاف في كلمة ألقاها بالقمة العربية المنعقدة في تونس إن أي حل يجب أت يتضمن سيادة سوريا على أراضيها بما في ذلك هضبة الجولان المحتلة.

واستولت إسرائيل على الجولان والقدس في حرب عام 1967 ثم ضمتهما في خطوة لم تحظ باعتراف عالمي.

ووّقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا الأسبوع الماضي يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان بعد أقل من أربعة أشهر على اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني إن تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الجولان "ليس حلا".

كما رحب جوتيريش بالجهود الرامية لانتقال سلمي وديمقراطي في الجزائر "يهدئ مخاوف الشعب في التوقيت المناسب".

وقال مسؤولون عرب إن تحول الموقف الأمريكي من الجولان والمطالب الفلسطينية بتأسيس دولة مستقلة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ستهيمن على القمة.

وتأتي القمة بينما تشهد الجزائر والسودان اضطرابات سياسية وتواجه دول عربية ضغوطا دولية جراء الحرب في اليمن وانقسامات أثارها نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط وخلافا مريرا بين دول الخليج العربية.

