15 ألف شخص يتظاهرون في بلجيكا لحماية المناخ

تظاهر نحو 15 ألف شخص في بلجيكا اليوم الأحد للمطالبة بتوفير المزيد من الحماية للمناخ.

وحسب بيانات الشرطة، فقد خرج نحو 8000 متظاهر في العاصمة بروكسل وحدها، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بلجا) أن بعض "أصحاب السترات الصفراء" رشقوا نوافذ بالحجارة على هامش المظاهرة.

وتابعت (بلجا) أن الشرطة تحفظت على 70 شخصا، وذكرت الشرطة أن مدينة لوتيش شهدت اليوم أيضا مسيرة من أجل حماية المناخ شارك فيها نحو 7000 شخص.

تجدر الإشارة إلى أن آلاف المتظاهرين يطالبون في بلجيكا مرارا منذ شهور بتعزيز مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض.

ويخرج تلاميذ المدارس بانتظام إلى الشوارع في مظاهرات للمطالبة بحماية المناخ في أيام الخميس من كل أسبوع.