"التعليم" تخفف مناهج "الابتدائية والإعدادية"

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، تخفيف المواد الدراسية من الصفوف الثاني الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2019/2018، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام - في تصريح اليوم - إنه في ضوء توجيهات الوزير فقد تم عقد اجتماع مع مستشاري المواد الدراسية وتقرر تخفيف المواد الدراسية من الصفوف الثاني الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، بما يضمن الحفاظ على تحقيق نواتج التعلم المطلوبة ولا يؤثر بشكل سلبي على مصفوفة المدى والتتابع للمناهج.



وأضاف حجازي، أن مديري عموم تنمية المواد الدراسية سيقومون بإرسال نشرة بالأجزاء، التي تم تخصيصها للقراءة والإطلاع فقط إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لتوزيعها على المدارس.