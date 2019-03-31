العاهل الأردني يبحث مع نائب رئيس وزراء البحرين القضايا الإقليمية

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، مع نائب رئيس مجلس الوزراء في البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الأزمات التي تشهدها المنطقة، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية لها تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها على هامش أعمال القمة العربية في تونس.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الجانبين أكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن والبحرين، ومواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.



وأكد الملك عبدالله الثاني ضرورة تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف تجاه التحديات التي تواجه الأمة العربية.

