محمود علاء يشارك في تدريبات الزمالك استعدادًا لسموحة

شارك محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات فريقه اليوم الأحد، في إطار الاستعداد لمواجهة سموحة.



ويلعب الزمالك مع سموحة يوم الأربعاء المقبل، في إطار الجولة الـ24 من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم.



وشارك محمود علاء في تدريبات الزمالك اليوم، بشكل طبيعي، وخاض التقسيمة الفنية في جزء من الملعب بمشاركة زملائه وظهر بشكل جيد، بعدما غاب عن لقاء الزمالك أمس السبت أمام الأهلي بسبب الإصابة.



من جهة أخرى، عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، جلسة سريعة مع حمدي النقاز ظهير الفريق للاطمئنان على تعافيه الكامل من الإصابة.