نقل مباريات الدوري خارج برج العرب عقب لقاء الأهلي والاتحاد

محافظ مطروح يؤكد أهمية دور اتحاد طلاب الجامعة في حث زملائهم على المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية

عقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الأحد، اجتماعا مع أعضاء اتحاد طلاب كليات جامعة مطروح بحضور الدكتور محمد إسماعيل رئيس جامعة مطروح، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام، والدكتور صلاح عسران ...