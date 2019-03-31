نقل مباريات الدوري خارج برج العرب عقب لقاء الأهلي والاتحاد
قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، نقل جميع المباريات المقرر إقامتها على ملعب برج العرب إلى استاد المكس، عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المقبلة في الدوري الممتاز.
التفاصيل..
قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، نقل جميع المباريات المقرر إقامتها على ملعب برج العرب إلى استاد المكس، عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المقبلة في الدوري الممتاز.
التفاصيل..
تفقد اللواء مجدي الغرابلى محافظ مطروح، يرافقه المهندس تامر سعيد السكرتير العام، والدكتور محسن طه وكيل وزراة الصحة، مستشفى مطروح العام ومستشفى الصدر والحميات للوقوف على مطالب واحتياجات تطوير تلك ...
افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو بكر محيي الدين نائب رئيس الجامعة ...
عقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الأحد، اجتماعا مع أعضاء اتحاد طلاب كليات جامعة مطروح بحضور الدكتور محمد إسماعيل رئيس جامعة مطروح، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام، والدكتور صلاح عسران ...